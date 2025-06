L impulso morboso ad acquistare in continuazione nei cruciverba: la soluzione è Oniomania

ONIOMANIA

Curiosità e Significato di "Oniomania"

Approfondisci la parola di 9 lettere Oniomania: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oniomania? L'oniomania è un impulso compulsivo che spinge una persona ad acquistare in modo eccessivo e spesso irrazionale. Questo comportamento può derivare da una ricerca di gratificazione immediata o dal tentativo di riempire un vuoto emotivo, portando a conseguenze negative sia finanziarie che psicologiche. In sostanza, si tratta di una forma di dipendenza legata allo shopping che merita attenzione e comprensione.

Come si scrive la soluzione Oniomania

Se "L impulso morboso ad acquistare in continuazione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I T I D R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIDOTTI" RIDOTTI

