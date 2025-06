L hanno molto diversa la luce e il suono nei cruciverba: la soluzione è Velocità

VELOCITÀ

Curiosità e Significato di "Velocità"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Velocità più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Velocità.

Perché la soluzione è Velocità? La parola velocità si riferisce alla rapidità con cui un oggetto si muove o un fenomeno avviene. Nel caso della luce e del suono, la luce viaggia a una velocità straordinaria di circa 300.000 chilometri al secondo, mentre il suono si propaga molto più lentamente, a circa 343 metri al secondo nell'aria. Questa differenza di velocità è ciò che fa sì che vediamo i lampi prima di udire i tuoni durante un temporale!

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione Velocità

Se ti sei imbattuto nella definizione "L hanno molto diversa la luce e il suono", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

O Otranto

C Como

I Imola

T Torino

À -

