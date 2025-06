Si friggono nella cucina tradizionale nei cruciverba: la soluzione è Cervella

CERVELLA

Curiosità e Significato di "Cervella"

La parola Cervella è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cervella.

Perché la soluzione è Cervella? Cervella è un termine che si riferisce al cervello, ma nella cucina tradizionale italiana, si tratta di un piatto a base di cervella di animali, spesso fritta. Questa preparazione è apprezzata in diverse regioni, dove viene servita come antipasto o secondo piatto, e la sua consistenza delicata e il sapore unico la rendono una vera prelibatezza per gli amanti della cucina regionale. Se ti avventuri a provarla, scoprirai un angolo affascinante della gastronomia italiana!

Come si scrive la soluzione Cervella

C Como

E Empoli

R Roma

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

