La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Forgiata modellata' è 'Plasmata'.

PLASMATA

Curiosità e Significato di "Plasmata"

La parola Plasmata è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Plasmata.

Perché la soluzione è Plasmata? Plasmata si riferisce a qualcosa che è stato modellato o formato secondo una certa forma o design. Questo termine è spesso utilizzato in contesti artistici e scientifici, dove le materie prime vengono trasformate in opere d'arte o strutture complesse. In sostanza, implica un processo di creazione e adattamento, rendendo tangibile una visione o un'idea.

Resa liscia modellataUna guglia modellata dall azione delle acque

Come si scrive la soluzione Plasmata

Hai davanti la definizione "Forgiata modellata" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

L Livorno

A Ancona

S Savona

M Milano

A Ancona

T Torino

A Ancona

N A M A O P O L Mostra soluzione



