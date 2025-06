Firma di autorità nei cruciverba: la soluzione è Visto

Home / Soluzioni Cruciverba / Firma di autorità

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Firma di autorità' è 'Visto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VISTO

Curiosità e Significato di "Visto"

La parola Visto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Visto.

Perché la soluzione è Visto? La parola visto si riferisce a un'autorizzazione formale, spesso utilizzata in ambito burocratico e legale. È un timbro o una firma apposta su un documento che attesta che una certa autorità ha esaminato e approvato il contenuto. In sostanza, è un modo per garantire che tutto sia in regola e che il documento possa proseguire nel suo iter ufficiale.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Firma di controlloLa formula con cui si licenziano le ultime bozzeFirma progetti abbrevAutorità arabeLa firma di Tofano come disegnatore

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Visto

Stai cercando la risposta alla definizione "Firma di autorità"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A L O I T N R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INALATORI" INALATORI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.