Il d Estaing che fu all Eliseo nei cruciverba: la soluzione è Giscard

GISCARD

Curiosità e Significato di "Giscard"

Vuoi sapere di più su Giscard? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Giscard.

Perché la soluzione è Giscard? Il d'Estaing che fu all'Eliseo si riferisce a Valéry Giscard d'Estaing, un politico francese che ha ricoperto la carica di presidente della Repubblica francese dal 1974 al 1981. La sua presidenza è stata caratterizzata da riforme socio-economiche e dall'apertura della Francia verso l'Europa, promuovendo il processo di integrazione europea. Giscard è ricordato anche per il suo stile elegante e moderno, che ha portato una ventata di novità nella politica franc

Come si scrive la soluzione Giscard

La definizione "Il d Estaing che fu all Eliseo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

I Imola

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

D Domodossola

