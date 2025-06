Un esperto di taglio e cucito nei cruciverba: la soluzione è Sarto

Home / Soluzioni Cruciverba / Un esperto di taglio e cucito

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un esperto di taglio e cucito' è 'Sarto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARTO

Curiosità e Significato di "Sarto"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Sarto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sarto? Il termine sarto si riferisce a un esperto nella lavorazione dei tessuti, specializzato nel taglio e nella cucitura di abiti su misura. Questa figura professionale non solo crea capi d'abbigliamento, ma ha anche un occhio attento per il fit e lo stile, assicurandosi che ogni pezzo si adatti perfettamente al corpo del cliente. Con competenze artigianali e una buona dose di creatività, il sarto trasforma stoffe in opere d'arte indossabili.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cuce giacche e pantaloniUsa molto filoTaglia e cuce secondo la modaUn esperta di taglio e cucitoSono esperte di taglio e cucitoDiplomata d un corso di taglio e cucito

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sarto

Stai cercando la risposta alla definizione "Un esperto di taglio e cucito"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L A T T O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LATRATO" LATRATO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.