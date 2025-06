Erinni nei cruciverba: la soluzione è Furie

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Erinni' è 'Furie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FURIE

Curiosità e Significato di "Furie"

Hai risolto il cruciverba con Furie? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Furie.

Perché la soluzione è Furie? Le Erinni, nella mitologia greca, sono delle divinità vendicative che puniscono i crimini, in particolare quelli legati all'ingiustizia e all'omicidio. Spesso rappresentate come figure spaventose, simboleggiano la coscienza e il senso di colpa, costringendo i colpevoli a confrontarsi con le loro azioni. Queste entità, conosciute anche come Furie, incarnano l'idea che nessun crimine rimane impunito, mantenendo così un equilibrio morale nell'univers

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una delle ErinniIl numero delle Erinni

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Furie

La definizione "Erinni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

U Udine

R Roma

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I N S O I S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIONISTI" SIONISTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.