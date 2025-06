Disorientare il portiere con una finta nei cruciverba: la soluzione è Spiazzare

Home / Soluzioni Cruciverba / Disorientare il portiere con una finta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Disorientare il portiere con una finta' è 'Spiazzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPIAZZARE

Curiosità e Significato di "Spiazzare"

La soluzione Spiazzare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spiazzare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spiazzare? Spiazzare significa mettere qualcuno in una situazione di sorpresa o confusione, rendendolo incerto su come reagire. Nel contesto sportivo, come nel calcio, può riferirsi a un giocatore che inganna il portiere con un movimento astuto, facendolo muovere nella direzione sbagliata e creando così un’opportunità per segnare. Questo termine si applica anche a situazioni quotidiane, dove si può spiazzare qualcuno con un'informazione inaspettata o una domanda provocatoria.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L unghia fintaIl compito del portiereLo fa chi fa finta di non capire

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spiazzare

Non riesci a risolvere la definizione "Disorientare il portiere con una finta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

I Imola

A Ancona

Z Zara

Z Zara

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E R O I C C A P C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CREPACCIO" CREPACCIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.