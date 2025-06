Chi la segue dimagrisce nei cruciverba: la soluzione è Dieta

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Chi la segue dimagrisce' è 'Dieta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIETA

Curiosità e Significato di "Dieta"

Approfondisci la parola di 5 lettere Dieta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dieta? La parola dieta si riferisce a un insieme di abitudini alimentari che una persona sceglie di seguire per migliorare la propria salute o raggiungere un obiettivo specifico, come perdere peso. Non si tratta solo di limitarsi a mangiare meno, ma di scegliere con attenzione gli alimenti giusti, bilanciati e nutrienti. In questo modo, la dieta può diventare un vero e proprio stile di vita, promuovendo benessere e vitalità.

Come si scrive la soluzione Dieta

Hai davanti la definizione "Chi la segue dimagrisce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

E Empoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C O H A C G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHICAGO" CHICAGO

