La fa chi percorre più volte la stessa strada nei cruciverba: la soluzione è Spola

Home / Soluzioni Cruciverba / La fa chi percorre più volte la stessa strada

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La fa chi percorre più volte la stessa strada' è 'Spola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPOLA

Curiosità e Significato di "Spola"

La soluzione Spola di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spola? La parola spola si riferisce a un oggetto, spesso usato nell'arte della tessitura, che serve per trasportare il filo da un lato all'altro del telaio. Tuttavia, nel linguaggio figurato, indica anche un'azione di andare e tornare ripetutamente da un luogo a un altro, proprio come chi percorre più volte la stessa strada. Quindi, quando pensiamo a una spola, possiamo immaginare un movimento continuo e ritmico, essenziale in vari contesti, dalla moda al trasporto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Farla vuole dire andare avanti e indietroSi fa andando avanti e indietroLa navetta del telaioDove la strada si fa più ampiaNon fa star più nella pelleRipetute più volte risapute

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Spola

Non riesci a risolvere la definizione "La fa chi percorre più volte la stessa strada"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E O G H R E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BORGHESE" BORGHESE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.