La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un buco a volte lungo parecchi chilometri' è 'Galleria'.

GALLERIA

Curiosità e Significato di "Galleria"

Approfondisci la parola di 8 lettere Galleria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Galleria? Una galleria è un tunnel scavato nel terreno, spesso utilizzato per il passaggio di veicoli o treni. Queste strutture possono estendersi per diversi chilometri, creando collegamenti tra diverse aree e facilitando così gli spostamenti. Oltre alla funzionalità pratica, le gallerie possono anche offrire panorami affascinanti e storie interessanti legate alla loro costruzione.

Come si scrive la soluzione Galleria

Non riesci a risolvere la definizione "Un buco a volte lungo parecchi chilometri"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

