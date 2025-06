Blair ex premier britannico nei cruciverba: la soluzione è Tony

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Blair ex premier britannico' è 'Tony'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TONY

Curiosità e Significato di "Tony"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Tony, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tony? Tony Blair è stato il Primo Ministro del Regno Unito dal 1997 al 2007, rappresentando il Partito Laburista. È noto per aver introdotto importanti riforme sociali ed economiche durante il suo mandato, così come per il suo coinvolgimento nel conflitto iracheno. La sua figura è spesso al centro di dibattiti, sia per i successi ottenuti che per le controversie legate alle sue decisioni politiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Anthony per gli amiciIl Little di Cuore mattoIl Renis che ha inciso Quando quando quandoTony Premier britannico tra 1997 e 2007Tony Premier britannico dal 1997 al 2007Rishi : è stato il Premier britannico prima di Starmer

Come si scrive la soluzione Tony

T Torino

O Otranto

N Napoli

Y Yacht

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I Z G O E A N N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEGAZIONI" NEGAZIONI

