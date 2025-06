Lo è l acqua frizzante nei cruciverba: la soluzione è Gasata

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo è l acqua frizzante' è 'Gasata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GASATA

Curiosità e Significato di "Gasata"

Approfondisci la parola di 6 lettere Gasata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gasata? L'acqua frizzante è quella bevanda che contiene anidride carbonica disciolta, creando così le famose bollicine che frizzano in bocca. Quando diciamo che un’acqua è gasata, ci riferiamo proprio a questa caratteristica effervescente, che la rende più vivace e rinfrescante rispetto all'acqua naturale. Perfetta per accompagnare i pasti o semplicemente da gustare da sola, l'acqua gasata è un'ottima alternativa alle bibite zuccherate!

Come si scrive la soluzione Gasata

La definizione "Lo è l acqua frizzante" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

A Ancona

S Savona

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A O S E D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOTADE" SOTADE

