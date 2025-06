Una regione mineraria britannica nei cruciverba: la soluzione è Galles

GALLES

Curiosità e Significato di "Galles"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Galles, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Galles? Il Galles è una regione del Regno Unito conosciuta per la sua ricca storia mineraria, in particolare per l'estrazione di carbone e metalli. Questa area montuosa non solo ha alimentato l'industria britannica per decenni, ma ha anche dato vita a una cultura unica, con tradizioni, lingue e paesaggi mozzafiato. Oggi, il Galles è apprezzato per le sue bellezze naturali e il suo patrimonio culturale, attirando visitatori da tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Galles

G Genova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

S Savona

