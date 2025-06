Strumento di ottone nei cruciverba: la soluzione è Sassofono Baritono

La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Strumento di ottone' è 'Sassofono Baritono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SASSOFONO BARITONO

Curiosità e Significato di "Sassofono Baritono"

Perché la soluzione è Sassofono Baritono? Il sassofono baritono è uno strumento musicale a fiato, appartenente alla famiglia dei sassofoni, realizzato in ottone. Caratterizzato da un suono profondo e ricco, è spesso utilizzato in orchestre jazz, band e gruppi musicali per aggiungere una dimensione armonica unica. La sua forma distintiva e il suo timbro caldo lo rendono un elemento affascinante nel panorama musicale.

Come si scrive la soluzione Sassofono Baritono

S Savona

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

F Firenze

O Otranto

N Napoli

O Otranto

B Bologna

A Ancona

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

N Napoli

O Otranto

