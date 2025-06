Riprodurre i gesti nei cruciverba: la soluzione è Imitare

IMITARE

Curiosità e Significato di "Imitare"

Perché la soluzione è Imitare? Imitare significa riprodurre i gesti, i comportamenti o le parole di qualcun altro per imitazione o per apprendimento. È un modo naturale di apprendere e comunicare, spesso usato anche in ambito artistico o comico. Imparare a imitare aiuta a capire meglio le azioni degli altri e a migliorare le proprie capacità di adattamento e espressione. È una naturale forma di connessione e comunicazione tra le persone.

Come si scrive la soluzione Imitare

I Imola

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

