Relativo allo studio dei resti fossili di organismi nei cruciverba: la soluzione è Paleontologico

Home / Soluzioni Cruciverba / Relativo allo studio dei resti fossili di organismi

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Relativo allo studio dei resti fossili di organismi' è 'Paleontologico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALEONTOLOGICO

Curiosità e Significato di "Paleontologico"

Vuoi sapere di più su Paleontologico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 14 lettere nella pagina dedicata: Paleontologico.

Perché la soluzione è Paleontologico? Il termine paleontologico si riferisce allo studio dei resti fossili di organismi che hanno vissuto nel passato della Terra. Questo campo della scienza ci aiuta a comprendere l'evoluzione della vita, le condizioni ambientali di ere passate e come gli organismi si siano adattati nel tempo. Grazie alla paleontologia, possiamo ricostruire la storia della vita sul nostro pianeta e scoprire informazioni affascinanti sui dinosauri, piante preistoriche e molte altre forme di vita estinte.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L introduzione allo studio di una scienzaRelativo allo stato di conservazione di motoOttenuto con applicazioni d una scienza che sfrutta lo studio del funzionamento degli organismi viventi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Paleontologico

Stai cercando la risposta alla definizione "Relativo allo studio dei resti fossili di organismi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A P I I L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALPINI" ALPINI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.