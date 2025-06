Nativo di una penisola pugliese nei cruciverba: la soluzione è Salentino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Nativo di una penisola pugliese' è 'Salentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALENTINO

Curiosità e Significato di "Salentino"

La soluzione Salentino di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Salentino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Salentino? Il termine salentino si riferisce a una persona originaria del Salento, una splendida subregione della Puglia, situata nel tacco dell'Italia. Questa zona è famosa non solo per le sue meravigliose spiagge e il suo patrimonio culturale, ma anche per la sua cucina ricca di sapori autentici. Essere salentino significa portare con sé un forte legame con tradizioni locali e un amore profondo per il proprio territorio.

Come si scrive la soluzione Salentino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nativo di una penisola pugliese", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E Z R C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCREZI" SCREZI

