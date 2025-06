Si lasciano fregare una volta sola nei cruciverba: la soluzione è Cerini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si lasciano fregare una volta sola' è 'Cerini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CERINI

Curiosità e Significato di "Cerini"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cerini, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cerini? Cerini è un termine che può evocare l'immagine di piccoli bastoncini utilizzati per accendere il fuoco, ma in un contesto più colloquiale e figurato, si riferisce a persone che possono essere ingannate o raggirate una sola volta. L'espressione suggerisce che chi cade in un tranello impara dalla propria esperienza e non si lascerà più sorprendere in futuro. In questo senso, è un invito a prestare attenzione e a non ripetere gli stessi errori.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ardono per pocoLa Davis è ambita dai tennisti CoppaSi accendono una volta solaSi volta per guardareSi lasciano appesi in bagno

Come si scrive la soluzione Cerini

Se "Si lasciano fregare una volta sola" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

