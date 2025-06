Disastroso distruttivo nei cruciverba: la soluzione è Rovinoso

ROVINOSO

Curiosità e Significato di "Rovinoso"

Hai risolto il cruciverba con Rovinoso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rovinoso.

Perché la soluzione è Rovinoso? La parola rovinoso si riferisce a qualcosa che causa grande distruzione o rovina. Spesso viene utilizzata per descrivere eventi catastrofici, come terremoti o incidenti, che portano a conseguenze devastanti. In senso più ampio, può anche indicare situazioni o scelte che hanno effetti negativi e irreversibili sulla vita delle persone o sull’ambiente.

Un pensiero di NapoleonePiù che disastrosoCiclone distruttivo

Come si scrive la soluzione Rovinoso

R Roma

O Otranto

V Venezia

I Imola

N Napoli

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O L D E E S Mostra soluzione



