La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colpiscono all improvviso' è 'Malesseri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MALESSERI

Curiosità e Significato di "Malesseri"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Malesseri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Malesseri? Malesseri si riferisce a stati di disagio o sofferenza, spesso legati alla salute fisica o mentale. Questi disturbi possono manifestarsi in modi diversi, come stanchezza, ansia o dolori, e colpiscono le persone in modo imprevisto, influenzando il loro benessere quotidiano. È importante prestare attenzione a questi segnali, poiché possono indicare la necessità di prendersi cura di sé stessi e cercare supporto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Indisposizioni passeggereStati d inquietudineLeggere indisposizioniColpiscono il nasoCapitato all improvvisoImprovviso rapido

Come si scrive la soluzione Malesseri

Hai davanti la definizione "Colpiscono all improvviso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L N E E T E M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELEMENTI" ELEMENTI

