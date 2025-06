Chiusi perfettamente nei cruciverba: la soluzione è Ermetici

Home / Soluzioni Cruciverba / Chiusi perfettamente

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Chiusi perfettamente' è 'Ermetici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERMETICI

Curiosità e Significato di "Ermetici"

Approfondisci la parola di 8 lettere Ermetici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ermetici? Il termine ermetici si riferisce a qualcosa che è sigillato in modo così completo da non permettere l'ingresso di aria o altre sostanze. Pensate ai barattoli di vetro che conservano gli alimenti: quando sono chiusi ermeticamente, mantengono freschezza e sapore per molto più tempo. In senso più ampio, si usa anche per descrivere concetti o testi che sono difficili da comprendere, quasi come se fossero sigillati dietro a un velo di mistero.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chiusi a tenuta perfettaPerfettamente consapevoliCosì sono gli usci quasi chiusiCosì è l aria degli ambienti chiusi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ermetici

La definizione "Chiusi perfettamente" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E A T N T S T N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTISTANTE" ANTISTANTE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.