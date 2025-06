Fu un celebre medico e filosofo svizzero nei cruciverba: la soluzione è Paracelso

PARACELSO

Curiosità e Significato di "Paracelso"

Perché la soluzione è Paracelso? Paracelso, il cui vero nome era Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, è stato un medico e filosofo svizzero rinomato per i suoi contributi alla medicina nel XVI secolo. È famoso per aver introdotto l'idea che la malattia fosse legata a cause chimiche e ambientali, piuttosto che puramente mistiche. La sua opera ha segnato un importante passo avanti nella comprensione della medicina, ponendo le basi per la farmacologia moderna e spingendo a una visione più scientific

Come si scrive la soluzione Paracelso

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

L Livorno

S Savona

O Otranto

