Bagna Kiev nei cruciverba: la soluzione è Dnepr

Home / Soluzioni Cruciverba / Bagna Kiev

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bagna Kiev' è 'Dnepr'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DNEPR

Curiosità e Significato di "Dnepr"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Dnepr, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Dnepr? Bagna Kiev è un'espressione che si riferisce al famoso piatto ucraino noto come pollo alla Kiev, ma in questo contesto, il termine DNEPR rappresenta anche il fiume che attraversa la capitale ucraina. Il Dnepr è uno dei fiumi più lunghi d'Europa e gioca un ruolo fondamentale nella storia e nella cultura dell'Ucraina, essendo una via navigabile importante e un simbolo nazionale. Quindi, mentre Bagna Kiev evoca l'immagine di un delizioso pi

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il fiume di KievIl fiume che scorre a KievBagna Francia e GermaniaBagna parte del ChiantiIl fiume che bagna Olten

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dnepr

La definizione "Bagna Kiev" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

N Napoli

E Empoli

P Padova

R Roma

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A D E O S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODESSA" ODESSA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.