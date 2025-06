Sostanza che determina la formazione di anticorpi nei cruciverba: la soluzione è Antigene

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostanza che determina la formazione di anticorpi' è 'Antigene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTIGENE

Curiosità e Significato di "Antigene"

Vuoi sapere di più su Antigene? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Antigene.

Perché la soluzione è Antigene? Un antigene è una sostanza estranea all'organismo, come un virus o un batterio, che stimola il sistema immunitario a produrre anticorpi. Questi anticorpi sono proteine specializzate che aiutano a riconoscere e neutralizzare l'agente patogeno, proteggendo così il corpo dalle malattie. In sostanza, gli antigeni sono come dei cavalli di Troia che attivano le difese naturali del nostro organismo.

Come si scrive la soluzione Antigene

Se ti sei imbattuto nella definizione "Sostanza che determina la formazione di anticorpi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

G Genova

E Empoli

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N A R N O I R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANDORRANI" ANDORRANI

