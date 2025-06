Separata come certe sedi nei cruciverba: la soluzione è Distaccata

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Separata come certe sedi' è 'Distaccata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISTACCATA

Curiosità e Significato di "Distaccata"

La soluzione Distaccata di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Distaccata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Distaccata? Il termine distaccata si riferisce a qualcosa che è separato o allontanato da un contesto principale. Può descrivere una persona che mantiene una certa distanza emotiva o una sede operativa che non è collocata nella sede centrale di un'organizzazione. In entrambi i casi, implica un senso di autonomia e separazione, che può essere sia fisico che psicologico.

Come si scrive la soluzione Distaccata

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

