Pezzo cilindrico di colllegamento o protezione nei cruciverba: la soluzione è Manicotto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pezzo cilindrico di colllegamento o protezione' è 'Manicotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANICOTTO

Curiosità e Significato di "Manicotto"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Manicotto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Manicotto? Il termine manicotto si riferisce a un componente cilindrico utilizzato per unire o proteggere altre parti, spesso in ambito meccanico o idraulico. Può fungere da giunto, garantendo una connessione sicura tra tubi o cavi, oppure servire a proteggere elementi da usura e danni esterni. In sostanza, è un elemento fondamentale che contribuisce alla funzionalità e alla durabilità di vari sistemi.

Come si scrive la soluzione Manicotto

Non riesci a risolvere la definizione "Pezzo cilindrico di colllegamento o protezione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E T U A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEMUTA" TEMUTA

