Parroci nei cruciverba: la soluzione è Curati

CURATI

Curiosità e Significato di "Curati"

Perché la soluzione è Curati? Parroci è un termine che si riferisce a coloro che esercitano la funzione di guida spirituale in una comunità religiosa, in particolare nella Chiesa cattolica. La parola curati indica proprio i sacerdoti che si occupano della cura pastorale delle parrocchie, dedicandosi al benessere spirituale dei fedeli e offrendo supporto nelle varie esigenze della vita comunitaria. In sostanza, i curati sono i custodi della fede e del legame tra la Chiesa e la comunità.

Come si scrive la soluzione Curati

C Como

U Udine

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

