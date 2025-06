Ne hanno molti le belle ragazze nei cruciverba: la soluzione è Spasimanti

SPASIMANTI

Curiosità e Significato di "Spasimanti"

Perché la soluzione è Spasimanti? La parola spasimanti deriva da spasimo, che indica un forte desiderio o una sofferenza intensa, spesso associata a una passione ardente. Quando si parla di belle ragazze spasimanti, si fa riferimento a giovani donne che suscitano emozioni forti e irresistibili, destando in chi le osserva un misto di ammirazione e brama. In un contesto più ampio, il termine evoca l'idea di una bellezza che non passa inosservata, capace di far vibrare il

Ne hanno molti le principesse delle favoleSe ne mangiano molti d estateMolti hanno paura della propria

Come si scrive la soluzione Spasimanti

S Savona

P Padova

A Ancona

S Savona

I Imola

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L I I A O R P R M T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAMPOLIERI" TRAMPOLIERI

