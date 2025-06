La ginnastica a ritmo molto cadenzato nei cruciverba: la soluzione è Aerobica

Home / Soluzioni Cruciverba / La ginnastica a ritmo molto cadenzato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La ginnastica a ritmo molto cadenzato' è 'Aerobica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AEROBICA

Curiosità e Significato di "Aerobica"

La soluzione Aerobica di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aerobica per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aerobica? L'aerobica è un'attività fisica che combina movimenti ritmici e coordinati, spesso accompagnati da musica energica. Questo tipo di ginnastica è progettato per migliorare la resistenza cardiovascolare e la tonificazione muscolare, rendendolo un ottimo modo per mantenersi in forma e divertirsi allo stesso tempo. Praticata in gruppo o individualmente, l'aerobica è accessibile a persone di tutte le età e livelli di fitness.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Danza da palestraUna ginnastica danzataUna ginnastica effettuata a suon di musicaMusica dal ritmo molto cadenzatoGenere musicale dal ritmo molto cadenzatoIl ritmo perfetto di un pendolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aerobica

Hai davanti la definizione "La ginnastica a ritmo molto cadenzato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

E Empoli

R Roma

O Otranto

B Bologna

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L R A A A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALAMARO" ALAMARO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.