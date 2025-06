Eretici condannati nel Concilio di Efeso nei cruciverba: la soluzione è Nestoriani

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Eretici condannati nel Concilio di Efeso' è 'Nestoriani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NESTORIANI

Curiosità e Significato di "Nestoriani"

La soluzione Nestoriani di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nestoriani per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nestoriani? I Nestoriani erano i seguaci di Nestorio, un patriarca di Costantinopoli che nel V secolo sostenne una visione controversa sulla natura di Cristo, distinguendo tra la sua umanità e divinità. Questo punto di vista fu condannato durante il Concilio di Efeso nel 431 d.C., dove si affermò l'idea che in Cristo le due nature fossero unite in un'unica persona. La condanna portò alla nascita di una comunità cristiana che, purtroppo, si trovò em

Come si scrive la soluzione Nestoriani

Stai cercando la risposta alla definizione "Eretici condannati nel Concilio di Efeso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

N Napoli

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

