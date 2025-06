Comprende l Aconcagua nei cruciverba: la soluzione è Cordigliera Delle Ande

CORDIGLIERA DELLE ANDE

Curiosità e Significato di "Cordigliera Delle Ande"

Cordigliera Delle Ande.

Perché la soluzione è Cordigliera Delle Ande? L'Aconcagua è la montagna più alta delle Ande, nonché del continente sudamericano, con un'altezza che supera i 6.900 metri. Questa imponente catena montuosa si estende lungo il lato occidentale del Sud America, attraversando paesi come Argentina, Cile e Perù. La Cordigliera delle Ande non solo offre paesaggi mozzafiato, ma è anche un ecosistema ricco di biodiversità e una fonte di cultura e storia per le popolazioni locali.

Come si scrive la soluzione Cordigliera Delle Ande

La definizione "Comprende l Aconcagua" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

