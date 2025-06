Vengono prima mescolate e poi distribuite nei cruciverba: la soluzione è Carte

CARTE

Curiosità e Significato di "Carte"

Hai risolto il cruciverba con Carte? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Carte.

Perché la soluzione è Carte? La parola carte si riferisce a fogli di carta, spesso utilizzati per giocare a vari giochi come il poker o la scoperta. Prima di essere distribuite ai giocatori, le carte vengono mescolate per garantire un gioco equo e casuale. Questo processo di mescolamento è essenziale per rendere ogni partita imprevedibile e divertente!

Come si scrive la soluzione Carte

Se "Vengono prima mescolate e poi distribuite" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

