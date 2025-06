Utilizzano armi da lancio nei cruciverba: la soluzione è Arcieri

ARCIERI

Curiosità e Significato di "Arcieri"

Vuoi sapere di più su Arcieri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Arcieri.

Perché la soluzione è Arcieri? Gli arceri sono abili tiratori che utilizzano archi e frecce per colpire un bersaglio. Questa pratica, che affonda le radici nella storia antica, non è solo un'arte marziale, ma anche uno sport appassionante che richiede precisione, concentrazione e una buona dose di allenamento. Oggi, gli arceri possono essere visti sia in competizioni ufficiali che in attività ricreative, mantenendo viva una tradizione millenaria.

Portavano la faretraLo furono Guglielmo Tell e Robin HoodI soldati con le frecceÈ inammissibile sotto le armiSorrenti: lanciò Figli delle stelleLa Edith che lanciò il celebre brano La vie en rose

Come si scrive la soluzione Arcieri

Stai cercando la risposta alla definizione "Utilizzano armi da lancio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

R Roma

C Como

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

