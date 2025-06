Si rilevano a metà percorso nelle gare nei cruciverba: la soluzione è Intertempi

INTERTEMPI

Curiosità e Significato di "Intertempi"

Hai risolto il cruciverba con Intertempi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Intertempi.

Perché la soluzione è Intertempi? Gli intertempi sono i momenti di rilevamento del tempo durante una gara che avviene in più fasi, permettendo di monitorare le prestazioni degli atleti. Questi dati sono particolarmente utili per analizzare il rendimento nel corso della competizione e possono offrire spunti preziosi per migliorare la preparazione atletica. In sostanza, gli intertempi aiutano a capire come un atleta si sta comportando rispetto al proprio obiettivo lungo il percorso.

Come si scrive la soluzione Intertempi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si rilevano a metà percorso nelle gare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

I Imola

