ITERATO

Curiosità e Significato di "Iterato"

Vuoi sapere di più su Iterato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Iterato.

Perché la soluzione è Iterato? Il termine iterato si riferisce a qualcosa che è stato ripetuto più volte, come un'azione o un processo. È spesso utilizzato in contesti come la matematica o l'informatica, dove si parla di operazioni che vengono eseguite in successione. Insomma, quando qualcosa è iterato, significa che si sta facendo nuovamente e nuovamente, per ottenere un risultato specifico o per approfondire un argomento.

Come si scrive la soluzione Iterato

I Imola

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

