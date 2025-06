Resi come stupidi nei cruciverba: la soluzione è Inebetiti

INEBETITI

Curiosità e Significato di "Inebetiti"

La soluzione Inebetiti di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inebetiti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inebetiti? Il termine inebetiti si riferisce a persone che appaiono confuse o stordite, come se fossero state colpite da una sorta di stupore. Spesso, questa parola viene usata per descrivere qualcuno che sembra non comprendere bene ciò che sta accadendo attorno a lui, quasi come se fosse in uno stato di trance o di disorientamento. È un modo per indicare che, in certe situazioni, la lucidità mentale può venire meno, lasciando spazio a una sorta di immobilità intellettuale.

Stupidi scriteriatiI Verdena cantano quello degli stupidiResi indispensabili

Come si scrive la soluzione Inebetiti

Hai trovato la definizione "Resi come stupidi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

E Empoli

B Bologna

E Empoli

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I H O C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POCHI" POCHI

