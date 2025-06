Litigioso attaccabrighe nei cruciverba: la soluzione è Rissoso

RISSOSO

Curiosità e Significato di "Rissoso"

Hai risolto il cruciverba con Rissoso? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Rissoso.

Perché la soluzione è Rissoso? Il termine rissoso descrive una persona incline a litigare o a creare conflitti, spesso in modo impulsivo e senza motivo apparente. Queste persone tendono a essere facilmente provocabili e possono scatenare dispute anche in situazioni che non lo richiederebbero. In generale, il rissoso è qualcuno che ama il confronto e la polemica, rendendo le interazioni sociali piuttosto tumultuose.

Come si scrive la soluzione Rissoso

Hai davanti la definizione "Litigioso attaccabrighe" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T C L O I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITALICO" ITALICO

