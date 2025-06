Letteralmente significa amore per la sapienza nei cruciverba: la soluzione è Filosofia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Letteralmente significa amore per la sapienza' è 'Filosofia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILOSOFIA

Curiosità e Significato di "Filosofia"

Approfondisci la parola di 9 lettere Filosofia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Filosofia? La parola filosofia deriva dal greco philosophia, che si traduce letteralmente in amore per la sapienza. Questo concetto racchiude l'idea di un profondo desiderio di conoscenza e comprensione del mondo, delle sue leggi e del nostro posto in esso. La filosofia invita a riflettere su questioni fondamentali come l'esistenza, la verità, la morale e la bellezza, stimolando il pensiero critico e la curiosità intellettuale.

Come si scrive la soluzione Filosofia

La definizione "Letteralmente significa amore per la sapienza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

I Imola

L Livorno

O Otranto

S Savona

O Otranto

F Firenze

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O M O T A I N T S I S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TASSONOMISTI" TASSONOMISTI

