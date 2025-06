Le giacche color kaki nei cruciverba: la soluzione è Sahariane

Home / Soluzioni Cruciverba / Le giacche color kaki

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Le giacche color kaki' è 'Sahariane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAHARIANE

Curiosità e Significato di "Sahariane"

Vuoi sapere di più su Sahariane? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Sahariane.

Perché la soluzione è Sahariane? Le sahariane sono giacche leggere e pratiche, tipicamente realizzate in tessuti resistenti e traspiranti, ideali per climi caldi e asciutti. Prendono il nome dal deserto del Sahara, evocando avventure e esplorazioni in ambienti selvaggi. Questo tipo di giacca è spesso caratterizzata da numerose tasche, perfette per portare con sé tutto il necessario durante un'escursione o una giornata all'aperto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una giacca color kakiUn fiore di color rosa-violettoUn color rosa violaceo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sahariane

Se "Le giacche color kaki" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

H Hotel

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T O N P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PONTI" PONTI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.