BIBENDUM

Curiosità e Significato di "Bibendum"

Hai risolto il cruciverba con Bibendum? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Bibendum.

Perché la soluzione è Bibendum? Bibendum è il nome originale dell'iconico uomo Michelin, simbolo della celebre casa produttrice di pneumatici. Il termine deriva dal latino bibendum, che significa da bere, e richiama l'idea di brindare con una bevanda. Questo nome è stato scelto per evocare un'immagine festosa e accogliente, proprio come il personaggio stesso, che si presenta come un simpatico e paffuto ometto fatto di pneumatici.

Come si scrive la soluzione Bibendum

Se "L originale nome dell omino Michelin" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

U Udine

M Milano

