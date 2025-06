In una cartina congiunge i punti di uguale quota nei cruciverba: la soluzione è Isoipsa

Home / Soluzioni Cruciverba / In una cartina congiunge i punti di uguale quota

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In una cartina congiunge i punti di uguale quota' è 'Isoipsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISOIPSA

Curiosità e Significato di "Isoipsa"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Isoipsa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Isoipsa.

Perché la soluzione è Isoipsa? La parola isopisa si riferisce a una linea che unisce i punti di uguale altitudine su una mappa o una cartina topografica. Queste linee sono fondamentali per rappresentare il terreno, poiché permettono di visualizzare le variazioni di quota e aiutano a comprendere la forma del paesaggio, come colline e valli. In pratica, le isopise rendono più facile orientarsi e pianificare escursioni o attività all'aperto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La linea che congiunge i punti con la stessa altitudine nelle rappresentazioni cartograficheLa linea che su una cartina congiunge i punti che hanno una uguale quotaLa linea che sulla carta congiunge i punti di uguale quotaLinea che congiunge i punti di uguale altitudine

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Isoipsa

La definizione "In una cartina congiunge i punti di uguale quota" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

S Savona

O Otranto

I Imola

P Padova

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A N I O M R D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MONDRIAN" MONDRIAN

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.