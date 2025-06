Erba secca nei cruciverba: la soluzione è Fieno

FIENO

Curiosità e Significato di "Fieno"

Perché la soluzione è Fieno? Il termine erba secca si riferisce a una forma di vegetazione essiccata che viene comunemente utilizzata come foraggio per gli animali. Il fieno, infatti, è il risultato di questo processo di essiccazione e rappresenta un alimento fondamentale per il bestiame, soprattutto durante i mesi invernali quando l'erba fresca scarseggia. Oltre alla sua funzione alimentare, il fieno è anche simbolo di tradizioni rurali e di cura per gli animali da fattoria.

Nutre anche l asinoDà nome a un celeberrimo trittico di BoschForaggio seccoIl deposito per l erba seccaErba secca per il bestiameDeposito d erba secca

Come si scrive la soluzione Fieno

Stai cercando la risposta alla definizione "Erba secca"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

I Imola

E Empoli

N Napoli

O Otranto

