Creò le sedie a legno curvo nei cruciverba: la soluzione è Thonet

Home / Soluzioni Cruciverba / Creò le sedie a legno curvo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Creò le sedie a legno curvo' è 'Thonet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

THONET

Curiosità e Significato di "Thonet"

Vuoi sapere di più su Thonet? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Thonet.

Perché la soluzione è Thonet? Thonet è il nome associato a una storica azienda austriaca nota per la produzione di mobili in legno curvato, un'innovazione che ha rivoluzionato il design del XIX secolo. Fondata da Michael Thonet, l'azienda ha creato icone del design come la celebre sedia n. 14, che combina eleganza e funzionalità. Le sedie Thonet rappresentano un perfetto equilibrio tra estetica e comodità, diventando simbolo di uno stile di vita moderno e raffinato.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Designer dell Ottocento: di lui sono famose le sedieL ebanista dell 800 che creò le cosiddette sedie di paglia di ViennaLegno per mobili pregiatiLa particolare coppa di legno tipica della Val d Aosta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Thonet

Non riesci a risolvere la definizione "Creò le sedie a legno curvo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

H Hotel

O Otranto

N Napoli

E Empoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A T E L A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERLATA" MERLATA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.