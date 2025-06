Apparire all improvviso da una tana nei cruciverba: la soluzione è Sbucare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Apparire all improvviso da una tana' è 'Sbucare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBUCARE

Curiosità e Significato di "Sbucare"

La parola Sbucare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sbucare.

Perché la soluzione è Sbucare? Sbucare significa emergere o apparire in modo imprevisto, spesso da un luogo nascosto o protetto, come una tana. È un termine che evoca l'immagine di un animale che esce rapidamente dal suo rifugio, sorprendendo chi lo osserva. Questa parola può essere usata anche in contesti più figurativi, per descrivere qualcuno che si fa vedere improvvisamente in una situazione inaspettata.

Capitato all improvvisoImprovviso rapidoImprovviso assembramento di persone organizzato online

Come si scrive la soluzione Sbucare

Hai davanti la definizione "Apparire all improvviso da una tana" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

B Bologna

U Udine

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

