La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Altro nome del castoro di palude' è 'Nutria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NUTRIA

Curiosità e Significato di "Nutria"

Nutria

Perché la soluzione è Nutria? La nutria, conosciuta anche come castoro di palude, è un mammifero semi-acquatico originario del Sud America, famoso per il suo pelo folto e lucente. Questi animali si sono adattati bene a vari ambienti, spesso vivendo in zone umide e paludose, dove costruiscono rifugi e scavano tunnel. La loro presenza è diventata significativa anche in altre parti del mondo, dove possono influenzare gli ecosistemi locali.

Come si scrive la soluzione Nutria

Hai trovato la definizione "Altro nome del castoro di palude" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta

N Napoli

U Udine

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

