GIMNOTO

Curiosità e Significato di "Gimnoto"

Approfondisci la parola di 7 lettere Gimnoto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Gimnoto? Il termine gimnoto si riferisce a un tipo di pesce elettrico appartenente alla famiglia dei Gimnotidi, noto per la sua capacità di generare scariche elettriche. Questi pesci, originari delle acque dolci dell'America del Sud, utilizzano l'elettricità sia per orientarsi nel buio delle acque che per difendersi dai predatori. La loro affascinante abilità li rende un soggetto di studio interessante per la biologia e l'ecologia acquatica.

Come si scrive la soluzione Gimnoto

Stai cercando la risposta alla definizione "Un pesce elettrico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

M Milano

N Napoli

O Otranto

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L T T I L C L T C A E O E F A E L O R Mostra soluzione



