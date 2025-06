Sorte avversa nei cruciverba: la soluzione è Iella

IELLA

Curiosità e Significato di "Iella"

Approfondisci la parola di 5 lettere Iella: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Iella? Sorte avversa è un'espressione che indica una serie di eventi sfortunati o difficoltà che ci colpiscono nella vita. Quando si parla di IELLA, ci si riferisce a quella sensazione di essere colpiti dalla malasorte, come se ogni tentativo fosse ostacolato da un destino sfavorevole. È un modo per esprimere la frustrazione e la delusione quando le cose non vanno come sperato.

Come si scrive la soluzione Iella

Hai trovato la definizione "Sorte avversa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E A R O I N G S C F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCENOGRAFIA" SCENOGRAFIA

