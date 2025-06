Si fa per far inciampare qualcuno nei cruciverba: la soluzione è Sgambetto

SGAMBETTO

Curiosità e Significato di "Sgambetto"

Perché la soluzione è Sgambetto? SGAMBETTO è un termine che indica un gesto o un'azione fatta per far inciampare qualcuno, spesso in modo scherzoso o giocoso. Si tratta di una tecnica che può essere utilizzata nei giochi tra bambini, ma va usata con cautela per evitare di ferire o far male a qualcuno. In senso più ampio, il termine può anche riferirsi a situazioni in cui si cerca di ostacolare qualcun altro in modo astuto o subdolo.

Come si scrive la soluzione Sgambetto

S Savona

G Genova

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A C A R P O E O T R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPOREPARTO" CAPOREPARTO

